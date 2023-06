Cittadini-Sentinelle al lavoro per monitorare odori molesti a Pero e Milano

Cittadini-sentinelle e “nasi umani” al lavoro per monitorare e segnalare gli odori molesti che da qualche anno in modo anomalo, interessano alcuni quartieri residenziali di Pero e dei Municipi 7 e 8 del Comune di Milano. Il progetto promosso dai Comuni in collaborazione con Arpa è stato presentato nel corso di un incontro pubblico e nelle prossime settimane, completata la raccolta di adesioni, sarà avviato. La durata prevista è di tre mesi, a partire da inizio luglio. "La nuova campagna di monitoraggio sarà svolta utilizzando l’applicativo informatico Molf predisposto da Arpa che consente di inviare e gestire le segnalazioni di presenza di odori fastidiosi da parte dei cittadini che su base volontaria si mettono a disposizione - dichiara Vanni Mirandola, assessore alle Politiche del territorio, Ambiente e Mobilità - abbiamo già raccolto le prime adesioni di cittadini. Ora abbiamo tempo fino al 26 giugno per ulteriori adesioni per ciascuna delle tre sezioni dell’area tra Pero e Milano interessata dalla campagna. La partecipazione dei cittadini è fondamentale". Chi volesse partecipare al progetto può inviare la propria disponibilità all’indirizzo mail [email protected] Nei giorni successivi verranno inviate alle sentinelle le credenziali e password per accedere all’applicativo, poi partirà il monitoraggio. La "questione olfattiva" negli anni scorsi è già stata oggetto di campagna di indagini e di un Protocollo d’intesa con il Politecnico di Milano, ma non è stata individuata la fonte. "Dopo l’intenso lavoro svolto a partire dalla fine estate 2022 quando si erano ripresentati gli odori fastidiosi in modo significativo, siamo soddisfatti di essere arrivati a condividere con il Comune di Milano, i Municipi 7 e 8 ed Arpa la decisione di avviare la campagna di monitoraggio territoriale 2023 - conclude l’assessore -. Con questa iniziativa ampliamo e potenziamo gli strumenti e le iniziative messe in campo da anni per affrontare il problema".Ro.Ramp.