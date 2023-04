Città sempre più verde e gradevole Ecco i progetti per i quattro quartieri

Una sessantina di cespugli fioriti per abbellire le piazze, le strade, i giardini e i parchi pubblici della città: con la stagione primaverile il piccolo territorio bressese si colorerà di profumi e di essenze naturali, con le piantine di ibiscus, di oleandri e di ortensie. Nelle prossime ore inizieranno gli innesti previsti negli spazi verdi, piccoli e grandi, sia del centro storico cittadino sia dei 4 quartieri urbani, rendendoli più accoglienti; in piazza San Carlo, via Toselli e via Don Minzoni, le zone pedonali diventeranno più gradevoli. In piazza Meana, una delle piazze attraversate dalla lunga via Roma, al "Quartiere Uno", torneranno gli alberi comunali: proprio nella centrale aiuola spartitraffico saranno piantumati tre esemplari caratteristici e ornamentali di bosso, di varia misura, in sostituzione del pino che era stato tagliato mesi fa. Con i cespugli fioriti continua, a tutti gli effetti, il potenziamento del patrimonio arboreo della città, iniziato pochi mesi fa con gli innesti delle piantine forestali donate dalla campagna del Wwf legata al "Jova Beach Party 2022"; in totale ne sono state messe a dimora circa 300, la maggior parte nel prato tra il parco Renzo Rivolta di via Vittorio Veneto e il Capannone nord della limitrofa area Iso Rivolta. Infine, due cedri sono stati piantumanti nel parco pubblico di via Milano, vicino all’area fitness, in sostituzione di quelle pericolanti. Giuseppe Nava