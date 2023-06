Città Metropolitana: Volontari e Funzionari in Emilia Romagna per Ricostruire la Quotidianità

Quarta missione per la protezione civile di Città Metropolitana in Emilia Romagna. "In questa nuova fase siamo entrati a casa della gente, un’emozione fortissima. Tutti provano a ricostruire la quotidianità perduta", raccontano i volontari che hanno ripulito il cimitero di Sant’Agata sul Santerno, nel Ravennate, dove sin dall’inizio dell’operazione si è concentrato il grosso delle forze in arrivo dall’hinterland. "Abbiamo spalato tutto il giorno per restituire un briciolo di normalità a chi ha ancora negli occhi la paura", spiegano gli angeli del fango. Lo scenario dai primi giorni post alluvione è mutato notevolmente: "Dopo aver smaltito camion di detriti sgomberando così le strade, ci siamo concentrati sulle abitazioni per liberarle dalla sporcizia". Lo scenario è impressionante, ma l’emergenza cambia volto "si corre per dare risposta alle necessità della gente, grandi o piccole che siano". A fianco di famiglie e aziende in ginocchio si sono alternati i gruppi di Trezzo, Peschiera, Carpiano, San Donato, Cornaredo e Magenta. "Siamo orgogliosi di uomini e donne, volontari e funzionari impegnati in mezzo alle popolazioni colpite da un evento così grave - dice Sara Bettinelli, consigliera alla partita dell’ex provincia - non hanno dimostrato solo grande preparazione, ma senso di comunità e spirito di servizio". Bar.Cal.