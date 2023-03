Città intelligenti Un laboratorio per le startup

Ruben

Razzante*

Un recente studio di Intel riferisce che solo un italiano su due sa che cos’è una smart city. Per quanto riguarda la percezione della propria città come smart, Milano è prima in classifica su base nazionale con una valutazione media di circa il 62%. Ad apprezzare le città intelligenti sono soprattutto i giovani e le fasce socioeconomiche e culturali medio-alte. La crisi energetica da un lato e il potenziamento degli strumenti digitali dall’altro stanno favorendo lo sviluppo delle città intelligenti, basate su reti più efficienti grazie all’uso di soluzioni digitali nel campo dei trasporti urbani, dell’approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei rifiuti, dell’illuminazione e del riscaldamento degli edifici. Città intelligente significa anche un’amministrazione più interattiva con i cittadini-utenti, spazi pubblici più sicuri e un migliore soddisfacimento delle esigenze della popolazione in termini di qualità della vita. L’amministrazione Sala ha di recente annunciato che il nuovo spazio del Comune in via Ripamonti 88 diventerà laboratorio di innovazione urbana e primo incubatore dedicato alle startup che operano in ambito “Smart City”. Smart City Lab è il risultato della collaborazione tra il Comune di Milano, Invitalia e il Ministero per lo Sviluppo Economico che ha finanziato il progetto con un contributo di 5 milioni di euro. Ora si cerca un gestore: fino al 10 maggio è aperto il bando per la concessione d’uso, a titolo oneroso, dello spazio. Situato nell’area sud di Milano, a poca distanza dallo Scalo Romana dove sorgerà il nuovo Villaggio olimpico, Smart City Lab ricopre un’area di oltre 4mila metri quadrati. Al suo interno coworking, sale convegni, aule di formazione, uffici per startup e servizi di incubazione e una caffetteria aperta al pubblico. Il tetto-giardino, infine, sarà utilizzato come spazio di socializzazione, condivisione e come area eventi.

*Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica