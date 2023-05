“Città europea 2022” Premio del Coni

Sesto San Giovanni è stata premiata dal Coni per essere stata Città europea dello Sport 2022. "Il percorso intrapreso ha generato valore per il mondo sportivo e per tutto il territorio, con la creazione di una consulta apposita, la promozione sportiva e l’organizzazione di iniziative, fonte di dialogo e confronto con l’intera rete delle società", ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano. Restano però ancora ferme alcune riqualificazioni, come la piscina coperta Olimpia, che è tornata nelle mani del Comune dopo che la società H20 ha chiesto e ottenuto di non avviare i lavori e non gestirla, mantenendo solo la De Gregorio. Invece, in ritardo rispetto al cronoprogramma, l’operatore del PalaSesto sta concludendo il restyling del palazzetto del ghiaccio, iniziato ancora prima del Covid.

La.La.