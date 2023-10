Città della Salute di Sesto. Via al nuovo programma

Un nuovo cronoprogramma, l’ennesimo, per la Città della Salute e della Ricerca. Ieri in commissione regionale, è stata indicata la data del 10 novembre 2026 per la fine dei lavori, che sono iniziati a luglio. Significa che, tra collaudo e trasloco di apparecchiature, dipendenti e uffici di Istituto dei tumori e Neurologico Besta, il maxipolo ospedaliero dovrebbe entrare in esercizio per settembre 2027, 12 anni in ritardo rispetto al primo planning che fissava l’inaugurazione nel 2015. Resta invece ancora l’incognita degli extracosti, vale a dire le risorse aggiuntive che servono per costruire la struttura di 130mila metri quadri e 650 posti letto. Nei mesi scorsi, le indiscrezioni avevano parlato di 180 milioni in più richiesti dal consorzio Cisar. L’amministrazione sestese aveva invece fatto sapere che Regione aveva stimato i rincari a meno della metà, accantonandone già 25. "Pensavamo di passare il mese di agosto a fare i conti. Invece, a oggi, da parte del concessionario non ci è arrivata ancora l’istanza formale di riequilibrio del piano economico finanziario – ha spiegato Lorenzo Gubian, direttore generale di Aria Spa, stazione appaltante –. Siamo comunque ben coscienti dei rincari che ci sono stati dopo il Covid e ancora con il conflitto". Una cifra certa non è mai stata fornita, nonostante il tentativo di pressing da parte dei consiglieri regionali del centrosinistra. Di "capacità di far fronte in modo collettivo, con tutti i soggetti coinvolti, che sono tanti", ha parlato Marco Alparone, vicepresidente e assessore regionale al Bilancio. L’ipotesi più concreta è che si vada a lavorare sulla concessione, allungando gli anni di gestione del maxipolo sanitario e rivedendo il canone, in modo da non gravare sulle casse pubbliche che già hanno sborsato 450 milioni di euro. "Questo è un progetto fondamentale e stiamo cercando di farne capire la centralità anche ai ministeri – ha sottolineato Alparone –. Dove sono oggi, gli Irrcs non hanno futuro. Da 15 anni si sta lavorando per creare un polo all’avanguardia, con laboratori di ricerca e un polo didattico integrato di livello".

Lo ha ribadito anche il dottor Giovanni Pavesi della direzione Welfare: "Questo è l’intervento bandiera della nostra regione a livello strutturale di rete ospedaliera. Ma se andiamo a guardare la specificità di questi Irccs, l’attrattività diventa sovraregionale". Il 18 luglio l’esecutivo ha approvato lo stralcio che ha permesso l’apertura del cantiere e dà il tempo per definire gli ultimi dettagli. "A Natale pensiamo di approvare il progetto esecutivo complessivo – ha concluso Monica Sivo, ingegnere biomedico e responsabile unico del procedimento –. Tutta la progettazione è stata condivisa con le Fondazioni, perché saranno gli Irccs a dover abitare questo edificio. Abbiamo reso il progetto funzionale e all’avanguardia".