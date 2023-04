Cippo delle Foibe danneggiato da baby vandali

Baby vandali di 10 anni hanno preso di mira il Cippo delle Foibe, vandalizzando con sassi e bastoni di legno alcune lettere della scritta sul monumento e la targa-pergamena del Comune. "Non sapevamo che era importante" ha risposto il gruppetto dei minori a una donna testimone di quanto accaduto, che racconta: "Vedendoci arrivare sono scappati ma sono rimasti in zona con l’intento di ritornare a terminare l’opera. Con mio marito ci siamo allontanati per fare poi ritorno subito dopo, sorprendendoli pronti a continuare il misfatto. Abbiamo parlato con loro, spiegando che sono azioni da non fare mai, anche quando si pensa che si tratti di oggetti o cose non importanti". Una risposta, quella dei ragazzini, che per il sindaco apre la questione della poca conoscenza sul “Giorno del ricordo” dedicato a un pezzo di storia nazionale. "Se ne parla poco a scuola – dice il sindaco Fabio Colombo (nella foto) – indipendentemente dall’età di chi ha commesso questo vandalismo, ritengo sia un atto spregevole nei confronti delle tante vittime di quel periodo storico, che per troppi anni è stato tenuto in qualche modo lontano dai libri di storia". I baby vandali sono stati individuati, dovranno ora vedersela con la punizione dei genitori. "Convocheremo in comune i genitori dei ragazzini – conclude il primo cittadino –. A loro suggeriremo una punizione tutta scolastica che porti a far studiare cosa è stato quel triste periodo per l’Italia, cosa ha rappresentato e rappresenta per i familiari delle vittime di violenze perpetrate al confine orientale italiano durante la seconda guerra mondiale".

Stefano Dati