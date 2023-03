Il tentato femminicidio a Cinisello: "Volevo salvare mio figlio dai troppi debiti "

La donna salvata da un passante e dai carabinieri

Cinisello Balsanmo, 4 marzo 2023 - "Volevo uccidere mia moglie e poi suicidarmi per salvare nostro figlio dai debiti che ormai avevano raggiunto quasi i 600mila euro".

E l’agente di commercio finisce in Psichiatria. Quell’annuncio di volersi accoltellare a morte, dopo avere riempito di fendenti all’addome, al collo e a una gamba la coniuge casalinga di 56 anni Simona B., salvata da un passante e dai carabinieri lo scorso martedì mattina mentre era riversa in auto in una zona isolata di Cinisello Balsamo sul controviale Fulvio Testi, ha spinto i responsabili del carcere di Monza a trasferire per accertamenti Marco Gilona a Villa Serena, al reparto psichiatrico dell’ospedale monzese San Gerardo. È lì che ieri si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto del 62enne residente a Milano in zona Quarto Oggiaro per tentato omicidio. L’uomo è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Andrea Giudici, che ha confermato il provvedimento dei militari della Compagnia di Sesto San Giovanni e anche la custodia cautelare in carcere, dove tornerà dopo che i medici finiranno di sottoporlo alle valutazioni sul suo stato di salute mentale. L’agente di commercio ha però risposto lucidamente alle domande del giudice.

Impossibile per il suo difensore, l’avvocato Andrea Fabio Scaccabarozzi, chiedere la misura alternativa degli arresti domiciliari. Perchè l’unica casa che il 62enne possiede è quella familiare in comproprietà con la coniuge, quella che aveva saputo proprio l’altro giorno che gli sarebbe stata pignorata per debiti, dove vive ancora il figlio trentenne e dove tornerà la moglie quando verrà dimessa dall’ospedale Niguarda. Il legale però vuole approfondire l’ipotesi di un disagio psichico e chiederà la cartella clinica di Villa Serena quando il 62enne lascerà il reparto, per valutare la richiesta di sottoporlo ad una perizia psichiatrica. Marco Gilona non ha mai avuto problemi con la giustizia. Secondo il suo racconto , è sempre riuscito a guadagnare bene con il suo lavoro e a garantire alla famiglia una vita agiata. Finchè per alcuni investimenti sbagliati si è trovato in grosse difficoltà economiche a cui non è più riuscito a fare fronte. Fino a quella lettera di pignoramento della casa. Il 62enne ha convinto quella mattina la moglie a seguirlo con la scusa di recarsi insieme da un avvocato, invece aveva già pianificato un omicidio-suicidio.