"Cinisello polo di eccellenza su formazione e occupazione"

La città si candida a essere capitale del lavoro e della formazione. Lo ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi, durante un incontro organizzato dall’Associazione imprenditori Nord Milano sulle nuove sfide alle porte e sui bisogni crescenti della categoria. "Possiamo parlare di tassazione, aliquote, infrastrutture e sinergie tra pubblico e privato. Poi ci sono anche altri nodi. E, come ormai è noto, una delle principali difficoltà per le aziende è proprio quella di trovare personale e di trovarlo soprattutto qualificato", ha spiegato senza mezzi termini il vicepresidente dell’associazione di categoria Rocco Bronte. "Vogliamo e possiamo diventare un polo di eccellenza in questo settore. Sì, con Sesto abbiamo in collaborazione i Salesiani, che continuano a essere tra i centri con il più alto numero di occupati post diploma in Italia – ha commentato Ghilardi –. Poco prima di questo convegno ero al Ciofs Mazzarello per parlare di ampliamento, perché l’istituto Mazzarello ha un progetto importante su quella struttura storica". Corsi professionali per adolescenti e per adulti alla Fondazione Mazzini, che spazia dagli aspiranti chef agli operatori estetici tra trucco e parrucco. Forte anche la spinta all’inclusione lavorativa degli studenti disabili. "Ho partecipato a un momento di formazione di cucina. Una lezione di cake design per studenti disabili, che si stanno formando oltretutto con una nostra cittadina, Barbara Regini, specializzata in questa arte". E sempre sul tema disabilità, a Cinisello si è aperta Aut Academy, l’accademia di PizzAut che ha vinto un bando della Regione di 120mila euro e vede la realtà di Nico Acampora collaborare con Fondazione Mazzini per formare nuovi cuochi, pizzaioli e camerieri. "Quegli studenti, che si sono formati a Cinisello, sono andati a lavorare nel nuovo polo che domenica ha aperto a Monza, servendo la pizza al Presidente Sergio Mattarella. Questo è un orgoglio anche della nostra città". C’è poi Cinifabrique sulla parte artigianale e Afol che riempirà Villa Forno con un centro di formazione orientato sulla multimedialità "che in tutta la provincia non esiste". Da parte di Marco Alparone, vicepresidente e assessore regionale al Bilancio, la proposta di collaborare con Ainm per fare dei cluster di territorio e costruire proposte per bandi. "Ad esempio sulla sostenibilità energetica. Le associazioni sono elemento di collegamento. È un modo di fare sistema anche col mondo cooperativo, che qui è molto forte: Ainm può essere capofila con le imprese. Questo deve continuare a essere un territorio di opportunità". La.La.