Una pedalata di tre giorni lungo la via Emilia per raggiungere il santuario di Loreto, nelle Marche. Una avventura di circa 500 chilometri che un gruppo di cinque ciclisti amatoriali di Cinisello (Francesco Oliverio, Fabrizio Montironi, Tiziano Lorenzin, Paolo Dal Col e Sandro Bozzi, seguiti in auto da Santo Bredi) ha intrapreso ieri per celebrare la speranza di una libertà ritrovata, ma anche per ringraziare la Madonna per la guarigione di uno di loro. "Tutto è nato da un voto – spiega Fabrizio, ortopedico al Gaetano Pini –, ho contratto il Covid ed è stata un’esperienza durissima. Sono rimasto in isolamento per 35 giorni. Promisi che dopo la guarigione sarei andato a Loreto a ringraziare la Madonna". Così Fabrizio ha radunato i suoi vecchi amici, con i quali praticava ciclismo con la Us Negrini, e ha progettato il viaggio. Tre giorni nei quali il gruppo deve pedalare su distanze anche di 180 chilometri per raggiungere il santuario entro le 12 domani, in tempo per la messa celebrata da padre Giulio. Ieri il gruppo è arrivato a Modena, ma prima ha fatto una tappa a Codogno. Poi proseguirà verso le Marche. Le mogli dei ciclisti partiranno sabato di Porto Recanati per raggiungere il santuario a piedi. Il gruppo ha creato anche una maglia celebrativa con un messaggio: "Un voto di speranza… un viaggio verso la normalità".

Ros.Pal.