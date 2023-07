Cinisello, aggredisce il fratello con 15 coltellate: arrestato per tentato omicidio

Cinisello Blasamo (Milano), 1 luglio 2023 – Hanno iniziato a litigare in casa, dove convivono, e poi hanno proseguito per strada. Alterati anche dall’effetto dell’alcol, poteva finire in tragedia la litigata tra due fratelli di origine sudamericana, residenti a Cinisello Balsamo. Uno dei due, infatti, si è beccato 15 colpi, inferti dal parente con due coltelli da cucina.

Per fortuna la vittima è fuori pericolo di vita, mentre il fratello aggressore è finito in manette con l’accusa di tentato omicidio. Sul posto, in via 2 Giugno, in pieno centro storico, è intervenuta la squadra volante del commissariato di Cinisello Balsamo, dopo diverse segnalazioni al 113 di una violenta lite in atto. Poco distante dal luogo indicato, gli agenti hanno trovato un uomo completamente ricoperto dal sangue: era per terra e si trovava in uno stato di semi incoscienza. Su tutto il corpo aveva segni di evidenti ferite da arma da taglio. Subito il cerchio si è stretto sul fratello, anche grazie alle testimonianze che avevano descritto le urla e il litigio nell’appartamento, dove i due vivevano insieme. I poliziotti sono così andati immediatamente nell’abitazione.

Alla richiesta di aprire la porta, l’aggressore si è barricato in casa. Per entrare c’è stato bisogno dell’intervento anche dei vigili del fuoco, che sono stati chiamati dagli uomini del commissariato. La porta è stata così sfondata e gli operatori sono potuti entrare. Classe 1986, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti, a quel punto il fratello della vittima non ha opposto resistenza. Entrambi regolari sul territorio nazionale, la coppia lavora e in passato non aveva mai dato problemi di convivenza.

Ancora non è chiaro il motivo che abbia fatto scoppiare la lite, che è poi degenerata. Futili motivi che hanno innescato l’aggressione anche a causa dell’elevata quantità di alcol assunta durante la sera. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato in casa i due coltelli, che sono stati usati contro la vittima e che sono stati sequestrati. Nella furia scomposta, il 37enne aveva colpito il fratello ovunque: alla schiena, alle braccia e anche alla testa, riconducibile a un tentativo di ‘scalpo’. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato al carcere di Monza, dove resta a disposizione della procura.