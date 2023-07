Cinisello Balsamo, Nove Bambini Bielorussi Ospiti Speciali in Città

Ospiti speciali in città nove bambini bielorussi. Cinque bimbe e 4 maschietti sono arrivati a Cinisello, nell’ambito del programma di accoglienza “Progetto Famiglia”, l’iniziativa di solidarietà che da oltre vent’anni vede il territorio ricevere un gruppo di piccoli che provengono dalle zone contaminate dalle radiazioni dell’incidente alla centrale nucleare di Cernobyl del 1986. Da anni, dunque, il progetto consente ai bambini tra gli 8 e i 12 anni di partire ogni anno e di passare del tempo in Italia. In particolare, i piccoli bielorussi potranno trascorrere un mese di vacanza e saranno ospitati da alcune famiglie. In queste settimane potranno anche svolgere diverse attività ricreative e ricevere eventuali cure necessarie. "Un ringraziamento speciale a tutti coloro che rendono possibile questa bellissima iniziativa e che si dedicano con amore e impegno a migliorare la vita di questi bambini – ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi –. Programmi di solidarietà che meritano attenzione e la giusta valorizzazione, soprattutto quando coinvolgono i cittadini di Cinisello". Tra questi Saul Pertica, vicepresidente dell’associazione Arcoiris Amiba onlus, che collabora con l’associazione Progetto Cernobyl di Carugate e che ha accompagnato i bambini in Comune. La.La.