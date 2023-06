Cinisello Balsamo, Coordinamento Crocetta esprime apprensione per le linee guida del Pgt

"Leggiamo con apprensione le linee guida per il nuovo Pgt: in questo documento il progetto Entangled è sintetizzato elencando ancora una volta le vecchie azioni: l’abbattimento della scuola Frank e l’eliminazione di servizi come il consultorio e il centro di aggregazione giovanile". Si esprime così il coordinamento Crocetta, nato per salvare l’istituto che ospita tutto il ciclo montessoriano fino alle medie e gli altri presidi pubblici. "Pur trattandosi, come precisato nell’atto, di un documento di primo approccio e finalizzato a definire le successive fasi del Pgt, la mancanza di aggiornamento delle azioni di Entangled evidenzia come la giunta non abbia ancora chiaro quale sia il piano da seguire". Il coordinamento chiede che sia valutata "con la giusta attenzione" la proposta di modifica protocollata dal dirigente scolastico Luigi Leo, che prevede l’ampliamento della Frank per la sede dell’istituto e come polo per i servizi pubblici. "Chiediamo anche garanzie sul destino del consultorio". Nei giorni scorsi il sindaco Giacomo Ghilardi aveva spiegato: "Dobbiamo capire se quel progetto, molto dettagliato ma senza quantificazione, è possibile oggi, è fattibile con le risorse regionali, con l’aggiunta di altri fondi o è da inserire in un futuro prossimo usando altri strumenti (il Pgt, ndr)". La.La.