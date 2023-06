Cinisello Balsamo, 200mila euro per riqualificare il patrimonio abitativo

Il patrimonio abitativo pubblico viene riqualificato per mettere a disposizioni nuovi alloggi, con le risorse da Regione Lombardia. Il Comune di Cinisello Balsamo ha ottenuto un finanziamento a seguito di una richiesta che era stata formulata dall’amministrazione. Si tratta di circa 200mila euro. L’importo ottenuto servirà per effettuare alcune opere, che riguarderanno anche l’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere le case a misura di disabile. In particolare, con questi fondi, si eseguirà la ristrutturazione completa di due appartamenti e la realizzazione di bagni per disabili in altri cinque alloggi. "Grazie a questo finanziamento andiamo ad ammodernare il nostro patrimonio di case, rispondendo alle mutate necessità degli inquilini. Queste somme si vanno ad aggiungere alle somme significative che nel corso dei cinque anni sono state messe nella manutenzione straordinaria degli alloggi comunali", ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi. Oltre ai sette alloggi di proprietà comunale, che saranno interessati da questa tranche di lavori, con il progetto "Entangled" partirà anche la riqualificazione complessiva dello stabile di via Friuli nel quartiere Crocetta, che era dell’Inps e che lo scorso anno era stato acquistato dall’Aler. Oltre a un restyling esterno, grazie agli interventi saranno messi a disposizione nuovi servizi abitativi pubblici: sui 135 alloggi totali, una trentina risultavano infatti sfitti a causa di opere di adeguamento necessarie. La.La.