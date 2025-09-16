Cineteatro, sparito un pezzo di Sesto. Al suo posto appartamenti e negozi

Sesto San Giovanni (Milano) – La città dice definitivamente addio al suo cineteatro più antico, l’Elena, inaugurato il 3 agosto 1911 dalla famiglia De Ponti, la stessa della villa storica. Con lo start, premuto simbolicamente dall’assessore Antonio Lamiranda ieri pomeriggio, si è dato il via alle demolizioni. Dove per oltre un secolo una sala da 500 posti ha accolto spettacoli, prime visioni e il prestigioso Premio Torretta. Nascerà “Sintonia”, complesso residenziale di 34 appartamenti e spazi commerciali al piano terra, firmato dalla cooperativa UniAbita. Chiuso dal 2008, l’ex Elena era l’ultimo simbolo di quell’area che si snoda dietro al Rondò. E il suo abbattimento fa calare il sipario non solo sul cineteatro ma sul passato di quell’isolato che, nel giro di 25 anni, è passato da quartiere liberty e chic a zona franca di risse e spaccio.

In questo contesto, sorgerà il nuovo palazzo di UniAbita che si porta sulle spalle le aspettative di rigenerare - termine caro all’Amministrazione - un ampio comprensorio che va dal Rondò a piazza Trento e Trieste. Al di là della nuova estetica, che ha creato un aspro dibattito nei mesi scorsi e anche più passaggi in commissione paesaggio, dal monolite attuale, a parità di Slp, il progetto distende e articola diversamente i grossi volumi ereditati dalla cooperativa: ogni piano presenta una disposizione diversa delle aperture, delle porte finestre, dei loggiati, riducendo l’impatto dell’altezza e della massa. “Ogni progetto di riqualificazione in un tessuto storico stratificato genera opinioni forti e paure. Questa zona, anche per vicende di cronaca, ha bisogno di rifunzionalizzazione - spiegano gli architetti di Studio Form_A -. La sagoma dell’edificio si restringe e lascia spazio alla città: lo spazio urbano che si genera è potenzialmente anche sociale. È una premessa per costruirlo, per abitare meglio lo spazio pubblico”.

La scommessa è l’effetto domino: “Costruire una sorta di tessuto poroso per provare a rivitalizzare le aree attorno”. Con un edificio di rottura rispetto al passato e al contesto, ma che pretende una certa “identità urbana“. Del resto, l’ex Elena non conservava più alcun pregio architettonico o estetico, perché già totalmente rifatto nel 1953, nel comprensorio sono già presenti impianti disomogenei e, nonostante l’effetto nostalgia, la via liberty di una volta non esiste più da tempo. “È uno degli interventi più controversi - ammette Lamiranda, assessore all’Urbanistica -. Tuttavia, necessario. Per troppi anni si sono imposti vincoli o soluzioni che non avevano la capacità finanziaria di reggere. Si è cercato di comprendere e guidare la trasformazione di una sacca di degrado urbano, invece di imporre al privato interventi senza futuro”. Tra i progetti eccellenti morti in culla quello dell’architetto Giancarlo Marzorati, che prevedeva la trasformazione dell’Elena in un centro commerciale di vicinato e in un luogo d’incontro e cultura, con una cupola fotovoltaica e specchiata, giochi d’acqua, scale mobili per muoversi tra le botteghe.