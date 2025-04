Cine-teatro Sala Argentia. Il Comune raddoppia i fondi

Dal 1954 è un punto di riferimento culturale per Gorgonzola e l’intera Martesana ma anche, e soprattutto, "luogo di incontro, dialogo e confronto fra le persone": variazione di bilancio, aumentano i contributi a Sala Argentia. La delibera che sancisce l’incremento dei fondi, e che sarà seguita da una nuova convenzione fra ente comunale e parrocchia, è di qualche giorno fa. Il cachet, per i prossimi cinque anni, sarà di oltre ventimila euro l’anno, lo storno in bilancio è a fronte di un alleggerimento su altre voci. Un riconoscimento alle tante manifestazioni culturali, organizzate dalla sala anche in collaborazione con il Comune, "che hanno contribuito a dare prestigio alla città". Un regalo a posteriori per i "primi settant’anni" dello storico cinema e teatro, celebrati con tanti eventi sul palco. Così il testo della delibera comunale: "Il Comune, nell’ambito dello sviluppo del proprio programma di governo, intende definire e realizzare un progetto culturale per la città con proposte ed iniziative legate al mondo delle arti figurative, librarie, teatrali, cinematografiche. La parrocchia dei Santi Protaso e Gervaso è proprietaria di Sala Argentia, la “sala della città”. Da diversi decenni la struttura, propone e realizza con successo, ogni anno, un importante programma culturale con diverse rassegne ed eventi indirizzati a tutte le fasce d’età, in linea con i nostri obiettivi". La sala fu inaugurata il 26 settembre 1954. Oggi vanta 270 giornate l’anno di attività per oltre 590 eventi e una media di 450 abbonati a stagione. Il mantenimento del ritmo è garantito dal lavoro assiduo di uno staff di 120, 130 volontari, che affiancano direzione di sala e consiglio di gestione. Sul palco del teatro gorgonzolese sono passati i maggiori nomi del panorama teatrale e della danza nostrano, l’attività cinematografica abbina titoli da cassetto ad accurate scelte d’essai.