Cimiteri transennati per rischio crolli: “Non si riescono a deporre i fiori, situazione imbarazzante”

Transenne che impediscono di deporre i fiori, loculi inagibili, ossari mal ridotti, cappelle danneggiate, infiltrazioni d’acqua. E ancora calcinacci dai muri, corridoi con soffitti sgarrupati che perdono pezzi di intonaco e illuminazione in tilt per l’acqua o perché mancano le lampadine. Il cimitero di Opera è messo davvero male, lo è da tanto tempo.

Proprio nel periodo in cui ricorre il giorno dei defunti la situazione è davvero critica. E non è bastato l’intervento dell’amministrazione comunale che tempo addietro ha fatto tagliare le erbacce per rendere l’area più accessibile e transennare le aree ritenute più pericolose. Come ci racconta una delle tante cittadine di Opera che in questi giorni sta andando al cimitero a fare visita ai defunti.

"Qui la situazione è davvero imbarazzante – racconta Marina Pellighelli – l’acqua finisce nelle lampade e danneggia l’impianto elettrico, le tettoie di alcuni corridoi sono state bucate dalle grandinate e non ancora riparate. È davvero desolante e a volte è pericoloso venire qui a far visita ai nostri cari. E non penso solo a giorni come questi in cui viene tanta gente, ma a quelli durante l’anno quando i visitatori sono molti di meno. E non c’è solo il degrado, c’è anche la scarsa sicurezza: il cancello spesso rimane aperto anche la notte con il pericolo di vandalismi e furti".

Basta fare due passi per il camposanto di Opera per rendersi conto della situazione, una delle costruzioni di due piani in mattoni rossi è letteralmente marcia a causa dell’acqua. Non se la passa meglio Pieve Emanuele dove nei giorni scorsi l’amministrazione comunale è intervenuta in maniera massiccia a causa di segni di cedimento di una delle strutture che ospitano i loculi.

L’edificio è stato prima transennato per evitare che i visitatori si avvicinassero e successivamente sono cominciati i lavori per puntellare le pareti e consentire un intervento di messa in sicurezza. "Da accertamenti effettuati i tecnici hanno rilevato alcune criticità strutturali tali da rendere preferibile l’interdizione di una struttura per precauzione. Questo fino a successivi accertamenti e relativa messa in sicurezza. Nel frattempo sono allo studio i possibili interventi per riaprire quanto prima possibile - spiega il sindaco di Pieve, Pierluigi Costanzo -. Dispiace dover intervenire in questo modo proprio durante il periodo di Ognissanti, ma la sicurezza è sempre la priorità".