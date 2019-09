Milano, 18 settembre 2019 - Contro la diffusione della cimice asiatica che danneggia coltivazioni "chiediamo un intervento immediato del governo per istituire un fondo nazionale come è stato fatto per la xylella in Puglia". Eì quanto spiegato dall'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi sottolineando che "l'insetto sta devastando le coltivazioni della pianura padana e dell'arco alpino" "E' un problema comune a tutto il nord - aggiunge Rolfi -. Per questo la Lombardia insieme ad altre sei regioni ha chiesto una riunione straordinaria della commissione agricoltura della conferenza Stato Regioni. Sulle pere mantovane si registrano danni al 70% delle coltivazioni. Sulle mele al 10%, sulla soia al 20%. Su pesche e prugne il danno è del 40%, con punte dell'80% in provincia di Brescia".

La Regione Lombardia negli ultimi tre anni - ricorda l'Assessorato - ha investito 9 milioni di euro per la prevenzione di danni calamitosi di tipo biotico, principalmente contribuendo all'installazione di reti protettive alle colture. Il finanziamento è andato a 298 aziende: 143 in provincia di Sondrio, 77 a Mantova, 12 a Brescia, 2 a Bergamo, 28 a Como, 5 a Cremona, 3 a Lecco, 1 a Lodi, 13 a Milano, 6 a Monza e Brianza, 1 a Pavia e 7 a Varese. "Inizialmente deve essere riconosciuto un ristoro economico alle aziende danneggiate - aggiunge Rolfi - ma è chiaro come ci sia la necessità di interventi strutturali. La Regione Lombardia sta provvedendo al monitoraggio del territorio e all'installazione di trappole e ha dato parere favorevole per l'utilizzo in uso eccezionale dei prodotti fitosanitari". "Siamo pronti ad azioni congiunte anche con le realtà territoriali confinanti - ha concluso l'assessore regionale - e a sperimentare gli antagonisti naturali della cimice".