Ciclista urtato sulle strisce. Automobilista in trappola

È stata individuata e denunciata per omissione di soccorso la responsabile dell’incidente in via Pelizza da Volpedo, che aveva coinvolto un ciclista. Nei giorni scorsi la polizia locale era intervenuta per un incidente stradale che aveva visto la due ruote urtata da un’autovettura. La conducente del veicolo, una 50enne incensurata di Desio, si era allontanata, facendo perdere le sue tracce. Gli agenti in fase di rilievi avevano raccolto diversi indizi e informazioni utili, anche con la visione delle immagini registrate dalla videosorveglianza, per individuare il mezzo corrispondente alle caratteristiche riportate dai testimoni. Grazie allo stretto coordinamento tra gli uffici e il personale esterno è stato poi possibile, in breve tempo, individuare la donna alla guida, identificarla e denunciarla all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso. L’auto aveva perso per strada il passaruota ed è stata riconosciuta proprio dalla carrozzeria danneggiata.

"Ho sentito un colpo", ha ammesso alla polizia locale. Il ciclista, che aveva riportato lesioni non gravi, stava attraversando sulle strisce quando è stato urtato. Sul territorio di Cinisello, dall’inizio dell’anno, il comando ha rilevato 493 incidenti stradali che hanno visto coinvolte 1.076 persone con 239 feriti. Sono 10 le omissioni di soccorso: in quasi tutti i casi i soggetti responsabili sono stati rintracciati grazie alle nuove tecnologie. Tra i dati d’archivio emerge che, sempre dall’inizio dell’anno a oggi, sono 28 i conducenti coinvolti in incidenti stradali che guidavano in stato di alterazione dovuta all’assunzione di droga o alcool, e sempre soggetti maschi. Tra i dati, infatti, emerge in particolare la propensione alla guida in stato di alterazione che appare esclusivamente ad appannaggio del genere maschile, mentre l’abitudine di scappare non ha sesso perché macchia entrambi i generi allo stesso modo. Si registrano anche 4 denunciati per sostituzione di persona, quasi sempre individui non in regola, e sono state sospese 72 patenti di guida a seguito di controlli da parte degli agenti in servizio.