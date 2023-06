Ciclista investito a Milano, gravi condizioni all'ospedale Niguarda

Resta in prognosi riservata all’ospedale Niguarda, in condizioni gravi a causa di un “trauma cranico severo“ il ciclista peruviano di 45 anni investito lunedì pomeriggio da un’auto in viale Monza all’angolo con via Pindaro. Stando a quanto rilevato finora dalla polizia locale, stava percorrendo viale Monza verso il centro pedalando sulla pista ciclabile verniciata a terra, quando all’intersezione con via Pindaro, svoltando a sinistra, è stato investito da una Lancia Ypsilon diretta verso la periferia. L’automobilista si è subito fermato a prestare soccorso. L’uomo è stato operato d’urgenza.