Ciclista investita da un autobus. Ferita alla gamba

Un’altra ciclista ferita da un mezzo in strada. La donna di 65 anni, che stava pedalando ieri mattina tra le vie Impastato e Rogoredo poco dopo le 8.30, è stata investita da un autobus Atm durante una svolta. Avrebbe subìto un serio trauma a una gamba dopo l’urto con una parte laterale del bus. Soccorsa dai medici, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Raffaele. Una passeggera del mezzo, un autobus della linea 121, è stata invece trasportata in codice verde all’ospedale di San Donato Milanese, per una contusione dovuta alla frenata improvvisa. Intervenuta la polizia locale.

Ed è l’ennesimo incidente che coinvolge un ciclista. Cinque sono quelli rimasti uccisi dall’inizio dell’anno: Francesca Quaglia è l’ultima, investita il 29 agosto in via Caldera. Il 1° febbraio era toccato a Veronica Francesca D’Incà tra piazzale Loreto e viale Brianza. Il 20 aprile a Cristina Scozia, tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria. L’8 maggio morto il ciclista Tianjiao Li tra le vie Comasina e Novate. E Alfina D’Amato è stata presa in pieno il 22 giugno in piazza Durante.