Ciclista di 16 anni investita a Milano: ricoverata al Policlinico

Investita da un’auto mentre pedalava in piazzale Libia, zona Porta Romana, ieri poco dopo le 11.30. La ciclista, una ragazza di 16 anni, è stata subito soccorsa: cosciente, ha riportato alcuni traumi non gravi ed è stata accompagnata dal 118 Policlinico in codice giallo. Sul posto anche la polizia locale, ora al lavoro per accertare la dinamica. In base a quanto emerso finora, la ragazza proveniva da viale Cirene e stava percorrendo la rotonda quando un’auto, una Smart, l’ha urtata all’altezza di via Cadore facendole perdere l’equilibrio. A quanto pare, la macchina non avrebbe rispettato la precedenza. Immediata la richiesta di aiuto. I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure alla ragazza, che ha riportato un trauma alla testa e dolori in più parti del corpo. Poi il trasporto in ospedale in codice giallo. Illeso, l’automobilista.

Da tempo le associazioni a favore della mobilità dolce, ma non solo, chiedono accorgimenti per tutelare gli utenti deboli della strada. Sono quattro i ciclisti travolti e uccisi a Milano città dall’inizio dell’anno; cinque da novembre. L’ultima vittima è Alfina D’Amato, sessantenne uccisa da una betoniera lo scorso 22 giugno in piazza Durante. Numerosi anche gli incidenti non conclusi in tragedia: il 27 luglio una ciclista di 32 anni è stata urtata da un’auto in viale Cassala all’angolo con via Bussola, a pochi passi dal Naviglio Grande, da un automobilista-pirata che è fuggito dopo l’impatto. La vittima è stata accompagnata in codice giallo all’Humanitas. E poco più di un mese fa, era il 26 giugno, un ciclista di 45 anni è stato preso in pieno da un’auto in viale Monza all’altezza del civico 272, a Villa San Giovanni, ed è stato ricoverato in gravi condizioni.

M.V.