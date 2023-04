Ciclista uccisa dalla betoniera, il sindaco Sala: “Sensori per gli angoli ciechi obbligatori”

Milano – Per tutelare i ciclisti “chiedo la collaborazione di tutti, perché noi non pensiamo di sapere solo noi cosa bisogna fare. Noi certamente metteremo in campo delle idee ma siamo in ascolto di tutti su cose e azioni che abbiano concretezza”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto oggi sull’incidente tra Via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, costato la vita alla ciclista di 39 anni Cristina Scozia, investita da una betoniera.

Il sindaco è stato da più parti chiamato ad intervenire per garantire la sicurezza dei ciclisti che tutti i giorni utilizzano la bici per spostarsi in città. Proprio per chiedere interventi urgenti in questo ambito nella serata di ieri è stato organizzato un presidio di protesta sul luogo dell’incidente, accanto alla biblioteca Sormani.

"La prima soluzione a cui stiamo pensando, vedremo da quando, ma abbastanza in fretta, dando tempo ai mezzi di adeguarsi, è di imporre per chi entra in città l'uso di quei dispositivi che leggono l'angolo cieco”, ha detto Sala oggi a margine del convegno "Piano parcheggi e qualità urbana.