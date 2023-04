Ciclista travolta dalla betoniera, scatta la manifestazione: “Basta morti in strada”

Milano - “Basta morti in strada”, questo lo slogan della manifestazione che partirà questa sera alle 19 da piazza dei Mercanti e arriverà davanti alla biblioteca Sormani, dove questa mattina una ciclista è stata investita e uccisa da una betoniera: ennesima vittima su due ruote a Milano.

La manifestazione

Il corteo di protesta è stato organizzato da Legambiente Lombardia: “Ci uniamo al dolore dei familiari per questa tragedia e puntiamo il dito su una Milano che non ha smesso né di trasformare aree dismesse con nuove edificazioni, né di abbassare il numero di veicoli circolanti”.

Città a 30 all’ora

“Adesso basta! – dice Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Chiediamo all’amministrazione comunale di emettere ordinanze chiare per chi circola in ambito urbano con i camion, affinché ci si doti di sensori. Poco o niente è stato fatto di fronte agli incidenti che, sempre più frequentemente, si verificano in città. È necessario che si dia il via ai percorsi ciclabili d’emergenza. Una città in cui potersi muovere a piedi o in bicicletta senza rischiare la propria vita, questo deve diventare Milano”.

Per questo da tempo Legambiente, insieme a tanti comitati e associazioni cittadine, chiedono una città a 30km/h, percorsi ciclabili che proteggano i ciclisti e una drastica riduzione del traffico in città.