Ciclabile tra Vignate e Liscate Il progetto entro l’estate

di Monica Autunno

Un tratto di circa due chilometri da mettere in sicurezza che include anche l’attraversamento della Rivoltana, una lunga progettazione e un piano economico finalmente chiuso "dopo innumerevoli aumenti: ad ogni revisione di progetto la cifra è più alta", verso la conclusione l’operazione nuova pista ciclabile fra Liscate e Vignate. Costerà circa 500 mila euro, e va a completare un tratto già esistente. Il progetto è stato discusso in consiglio comunale, e l’altro giorno è stato al centro di un nuovo tavolo di confronto fra amministrazione comunale e progettisti. Ora si guarda ai cantieri, e c’è un cronoprogramma. L’ipotesi è quella di chiudere la progettazione esecutiva entro i mesi estivi, il progetto ultimo dovrà recepire le ultime indicazioni emerse. Immediatamente dopo si procederà al bando di gara, con l’obiettivo di assegnare i lavori a fine anno e vedere concluse le opere entro la prossima primavera. Quando, per inciso, l’amministrazione comunale andrà a scadenza amministrativa. "È un intervento importante per molti aspetti - così il sindaco Lorenzo Fucci - . Quello prioritario è sicuramente la sicurezza della mobilità ciclabile in un punto particolarmente nevralgico. Ma vi sono nel progetto altri dettagli non secondari". La pista ciclabile correrà completamente fuori sede stradale da Vignate, zona san Pedrino, sino all’abitato liscatese in zona cimitero. L’attraversamento della provinciale sarà a raso in concomitanza con l’attuale incrocio regolato da semaforo. Contestualmente al completamento dell’iter progettuale andranno effettuati gli espropri, cui già si lavora. Un beneficio non secondario della realizzazione sarà il restringimento fisico di una strada laterale da sempre problematica per la sosta selvaggia di tir in ingresso o uscita alle logistiche della zona a ridosso della provinciale. L’intervento è di fatto un completamento. Un primo lotto ciclabile era stato realizzato in precedenza nell’ambito di un accordo interistituzionale e sotto egida Anci del 2021, con fondi di compensazione della Sogit di Settala. La pista ciclabile è uno degli ultimi interventi nella lista d’attesa dell’amministrazione Fucci. Il grande impegno prima della scadenza è invece il nuovo piano di governo del territorio, il cui iter preparatorio è partito proprio in questi mesi. Proseguirà a settembre, con incontri con la cittadinanza, gli operatori economici della zona artigianale e industriale e persino con gli alunni delle scuole.