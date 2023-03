Ciclabile: spetta al Comune pagare il tratto

Risolto il problema del passaggio sotto il ponte della ferrovia, con la realizzazione di un tunnel grazie ai 650mila euro del Pnrr, resta ancora da realizzare un breve percorso del tragitto ciclopedonale dal centro città alla frazione di Cascine San Pietro che attraversa l’ex area Bucca lungo via Rivolta. Lavoro atteso da 13 anni e legato all’approvazione del piano attuativo nel 2010 per la rigenerazione del terreno del vecchio supermercato Bucca. Nella convenzione fra Comune e imprenditore interessato alla riqualificazione figurano opere di urbanizzazione a carico del privato, fra cui la realizzazione di un tratto dell’opera ciclopedonale. Al momento tutto è però destinato a restare un nulla di fatto. Dal Comune fanno sapere: "Il piano attuativo per la riqualificazione dell’ex area Bucca scadrà a giugno. Per dare inizio ai lavori è necessaria la fideiussione per le opere urbanistiche che non è stata ancora versata. In caso di scadenza l’imprenditore perde tutti i diritti acquisiti. Quell’area ritornerà dunque ad essere considerata, nello specifico, per quanto previsto nel piano delle regole; vale a dire con la possibilità di costruire uno spazio strutturale commerciale di primo livello fino a un massimo di 900mq e non più una media struttura di vendita da circa 2500 mq".

Tutta la vicenda potrebbe essere poi oggetto delle linee politiche sul Pgt su cui si sta lavorando in Comune". Nel caso della scadenza del piano attuativo approvato per quell’intervento di rigenerazione - così l’assessore all’Urbanistica Deborah Bucca - dovessimo mettere mano a una variante al Pgt, quel terreno fatte le dovute considerazioni, potrebbe anche essere oggetto a diversa destinazione d’uso". Nell’immediato dunque, niente opere di urbanizzazione a carico del privato, per terminare i lavori di quel tratto della pista ciclabile dovrà intervenire il Comune con denari pubblici. S.D.