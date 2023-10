Tir parcheggiato sulla ciclabile di corso Buenos Aires per un’ora: arriva la doppia multa

Milano – Un lungo tir parcheggiato per oltre un'ora sulla pista ciclabile di corso Buenos Aires all’altezza del civico 62, poco prima dell’incrocio con via Petrella. Lo ha segnalato sulle sue pagine social, con tanto di fotografia, la presidente del Municipio 3 Caterina Antola.

“Questi sono comportamenti incivili che non dovrebbero mai accadere – ha scritto nel post su Facebook – Invece è accaduto che questa mattina alle 10, un tir stazionasse per più di un'ora sulla ciclabile del Corso. Per fortuna i vigili sono intervenuti con pesanti sanzioni. Mezzi di queste dimensioni non dovrebbero nemmeno entrare, se non in casi eccezionali e opportunamente scortati”.

Anche l’assessora alla Mobilità del Comune, Arianna Censi, ha commentato il fatto precisando che sono scattate per il mezzo sanzioni da parte della Polizia locale. “L'autista di questo tir ha pensato di poter serenamente scavalcare la protezione della pista ciclabile di corso Buenos Aires e di parcheggiare in modo illegale al suo interno – ha scritto Censi – Grazie alla segnalazione di una cittadina abbiamo contattato immediatamente la polizia locale, che è sopraggiunta sul posto e sta procedendo a pesanti sanzioni, tra cui accesso non autorizzato e occupazione abusiva. Sull’educazione civica delle persone, purtroppo, possiamo fare poco”.

La doppia sanzione è scattata infatti sia perché il mezzo è entrato in Area B senza i dispositivi che segnalano l’angolo cieco, obbligatori dal 2 ottobre scorso, sia perché era parcheggiato in divieto di sosta.