Cibo, medicine, giochi: gli Amici di Denise in Ucraina

Si è conclusa la spedizione in Ucraina dell’associazione cinesellese “Amici di Denise”. In questa missione sono stati consegnati oltre a un generatore elettrico, anche 900 chilogrammi di cibo (pasta, mangiare in scatola, biscotti e alimenti per bimbi), 25 chili di medicinali di primo soccorso, 30 chili di cibo per animali, giochi e 5 scatoloni di abbigliamento. Il viaggio è iniziato la sera di Pasqua, capitanato dal vicepresidente Michele Marra.

"Dopo aver passato le frontiere di Slovenia e Ungheria e dopo 1.700 chilometri e 27 ore di viaggio siamo arrivati a Cernivci, in una struttura con bambini speciali dove sono stati consegnati giochi e cibo, mentre nel pomeriggio abbiamo portato medicinali e cibo a soldati in seconda linea e, nei villaggi vicino a Cernivci, derrate alla popolazione". L’associazione si è poi spostata a Est dell’Ucraina.

Durante il tragitto sono stati consegnati viveri alla gente che si incontrava nelle varie campagne o abitazioni lontane dai centri abitati.

"Passando da Dinpro ci siamo fermati a Kramatorsk all’ospedale della città e nel profondo Est a Valykyi Burluk in una scuola elementare adibita a mensa e rifugio abbiamo consegnato parecchi chili di pasta e lasciato un po’ di cibo per animali".

Dopo l’approdo, scortati, a Charkiv attraverso i soldati è stato portato il generatore in ospedale.

Il gruppo elettrogeno è stato piazzato nei sotterranei nell’area adibita a donne e bambini.

La.La.