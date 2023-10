"Ci vogliono sfrattare dopo 15 anni di servizio"

Quasi 600 firme in poche ore sulla piattaforma change.org a sostegno della petizione "Non lasciamo che Nerocaffè RhoCenter chiuda". Centinaia di messaggi di sostegno e vicinanza sui social per Michela, Mariangela e Ileana Tancredi (nella foto), le tre sorelle che da 15 anni gestiscono il bar “Nero caffè“ all’interno del centro commerciale Rhocenter e che ora devono chiudere. Sono loro a raccontare la storia. "La nostra famiglia gestisce il bar da 15 anni. Siamo diventati anche un punto di riferimento per il quartiere, qui tutti ci conoscono. Il bar è la nostra seconda casa – raccontano –. A fine novembre ci scade il contratto e il centro commerciale non ha intenzione di rinnovarlo. Questo è più che un lavoro per noi, è la nostra vita e non sappiamo cosa faremmo senza. Il nostro bar è amato dalla clientela che ci siamo fatte grazie al duro lavoro e alla dedizione. Nonostante ciò, sembra che vogliano sostituirci con un brand più importante. È ingiusto che dopo tutti questi anni di servizio fedele siamo messi da parte in questo modo. Ci troveremo senza lavoro, noi e le due dipendenti".

Nelle scorse settimane l’avvocato delle tre sorelle ha incontrato la direzione del centro commerciale che ha riconfermato la volontà di non rinnovare il contratto d’affitto e parlato di nuovi ‘inquilini’ a partire dai primi mesi del 2024. Una vera doccia fredda per la famiglia Tancredi, "con grandi difficoltà il centro commerciale e il nostro bar sono sopravvissuti all’apertura de Il Centro di Arese, abbiamo superato anche gli anni difficili del Covid senza mai mancare un pagamento, investendo migliaia di euro nel locale – aggiunge Michela – ora ci dicono che dobbiamo andare via, che al nostro posto metteranno un brand, forse perché sperano di attirare più clienti. Immaginate come stiamo vivendo in queste settimane sapendo di non avere un futuro qui". Dietro il bancone c’è tanta rabbia, ma Michela, Mariangela e Ileana, non fanno mai mancare il sorriso ai clienti e loro sono riconoscenti, appena saputo della petizione l’hanno sottoscritta: "Noi abbiamo pensato alla petizione, loro con il passaparola hanno detto a tantissime persone di mettere la firma, ma non ci aspettavamo tante adesioni".

La proprietà del centro commerciale, da noi interpellata, non ha per ora replicato.