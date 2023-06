"Ci sto! Affare fatica" Rendersi utili è divertente Parola di 60 adolescenti

di Roberta Rampini

SETTIMO MILANESE

Sessanta ragazzi dai 14 ai 19 anni, tre settimane di lavoro sotto la guida di due tutor e otto handyman (volontari adulti tuttofare e capaci di trasmettere piccole competenze tecniche e artigianali). Sono i numeri della terza edizione del progetto “Ci sto! Affare fatica“, organizzato dal Comune di Settimo in collaborazione con la cooperativa sociale Serena. Tre settimane di lavoro, dal 12 al 30 giugno, per una grande azione collettiva di cura dei beni comuni e di valorizzazione del tempo estivo.

Un’occasione per stare insieme, per mettersi in gioco e sporcarsi le mani con piccoli lavori di cura del territorio, che anche quest’anno è stata scelta da molti ragazzi e ragazze e dalle loro famiglie. "Per il terzo anno consecutivo, nell’ambito delle politiche giovanili, abbiamo voluto proporre il progetto di welfare locale volto alla cura dei beni comuni attraverso azioni di cittadinanza attiva e di valorizzazione del tempo estivo di ragazze e ragazzi – dichiara Stefano Panzeri, assessore alle politiche sociali e giovanili –. Siamo orgogliosi di essere stati i primi in Lombardia a promuovere questo progetto e siamo contenti che anche quest’anno ci sia stata una buona risposta da parte dei ragazzi, dei tutor e degli handyman. L’idea è di riappropriarsi del territorio, averne cura, imparare facendo insieme, creare occasioni in cui i giovani siano visti come soggetti attivi, generatori di risorse. Tutto ciò è in linea con quanto messo in campo in questi anni dall’educativa territoriale Minimax, ovvero creare ponti, forme di collaborazione tra ragazzi, adulti e associazioni del territorio praticando concretamente un dialogo". Tanti i “cantieri” di lavoro: dalla verniciatura dei cancelli della scuola media e di palazzo Granaio alla cura del bosco della Giretta con interventi di potatura, manutenzione dei giochi dei bambini e pulizia. Dalla tinteggiatura della sede de La Risorgiva alla realizzazione di un murale.

"Sono davvero tanti i pilastri di questo progetto – racconta Alessandro Belotti, coordinatore –: lo scambio intergenerazionale tra ragazzi, tutor e handyman; il prendersi cura dei beni comuni, il valore positivo della fatica, la partecipazione alla vità della comunità. E poi è una bella esperienza estiva". Non da ultimo, ai ragazzi e alle ragazze che partecipano, alla fine della settimana di lavori verranno dati dei “buoni fatica” del valore di 50 euro, messi a disposizione da 10 esercenti aderenti, da spendere in negozi della città per spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici o altro.