Chiuso in auto, minacciato e rapinato di 20mila euro: 3 arresti per il blitz-shock del Portello

Milano – La trattativa per l'acquisto di 40 auto ibride sull'asse Italia-Dubai. L'incontro a Milano tra gli emissari delle controparti per una prima consegna di 20mila euro. La rapina in zona Portello, con la vittima chiusa in auto e minacciata con una pistola semiautomatica.

A più di un anno di distanza da quel raid in piazzale Chiesa, la polizia ha arrestato i tre presunti autori del blitz violento - un quarantasettenne originario dell'Est Europa, il figlio di 20 anni e la figliastra di 24 - e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria un cinquantatreenne italiano per favoreggiamento personale.

L'aggressione

L’attività investigativa dei poliziotti del commissariato Sempione ha preso il via dalla rapina subìta il 19 ottobre 2022 da un trentaseienne egiziano: quel giorno, l'uomo, che doveva consegnare un acconto di 20mila euro per conto di uno zio residente all’estero, è stato chiuso in auto, minacciato con una pistola semiautomatica e derubato del denaro.

I contatti a Dubai e l'acconto a Milano

Filmati e tabulati telefonici hanno consentito agli investigatori di ricostruire l'antefatto dell'episodio e di risalire ai presunti responsabili, che hanno utilizzato auto radiate e telefoni intestati a prestanome fantasma. Stando a quanto accertato, nell'estate del 2022, a Dubai, è iniziata una trattativa tra due persone per la compravendita di circa 40 auto ibride provenienti dall’Italia. L’acquirente avrebbe mandato il nipote egiziano a consegnare i 20mila euro di anticipo alle tre persone inviate dalla controparte in piazzale Chiesa. Queste ultime, però, hanno rapinato il giovane nordafricano dopo averlo fatto salire sulla loro auto e sono scappate su una seconda macchina. Oltre agli autori materiali, gli agenti hanno individuato anche un cinquantatreenne italiano, che nelle fasi della rapina ha ricevuto più di 700 tra telefonate e messaggi di cui non è riuscito a dare spiegazioni alla polizia: è accusato di favoreggiamento.