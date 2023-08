Chiusi Parco Sud Milano e Idroscalo a Segrate: Allerta Meteo, Verifiche e Interventi di Sicurezza

Il maltempo non smette di far sentire i propri effetti. Nella giornata di ieri il parco dell’Idroscalo è rimasto chiuso al pubblico "per motivi precauzionali". Una misura decisa dalla Città Metropolitana di Milano sull’onda dell’allerta meteo che era stata lanciata e che in effetti ha visto, già dalla mattinata di ieri, piogge e temporali abbattersi sul Milanese. Si è deciso di prorogare fino al 15 settembre il divieto di accesso a tutte le aree naturalistiche di proprietà del Parco Agricolo Sud Milano, recintate e aperte, "per ragioni di sicurezza e di salvaguardia dell’incolumità". Anche in questo caso si tratta di un provvedimento precauzionale, assunto per consentire l’esecuzione delle verifiche del caso e gli eventuali interventi di messa in sicurezza del patrimonio arboreo. Ecco l’elenco delle aree interessate: il Carengione di Peschiera Borromeo, il fontanile Nuovo di Bareggio, il fontanile Rile di Settala, il laghetto di Gambarino a Rosate e Vernate, il lago di Basiglio, il Lamberin di Opera, la lanca Pizzabrasa a Pieve Emanuele, l’oasi di Lacchiarella, il parco dei Fontanili di Rho, le sorgenti della Muzzetta a Rodano e Settala e la zona umida di Pasturago a Vernate. In più di un caso anche i Comuni hanno deciso la chiusura di parchi e aree verdi per motivi di sicurezza. A San Donato, ad esempio, il divieto di accesso ai giardini pubblici resterà in vigore anche oggi. A.Z.