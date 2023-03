Chiusa la passerella tra Cormano e Cusano: troppi atti vandalici

La passerella Cormano Cusano diventa off limits

Cormano, 11 marzo 2023 – Troppo danneggiata dai vandali, chiude fino a data da destinarsi la passerella Rodari/Ansalone. Una serrata temporanea prima di quella definitiva notturna dopo i continui episodi che, da almeno un anno, impongono ciclici interventi di manutenzione. La passerella di Ferrovie Nord, a scavalco tra i Comuni di Cormano e Cusano Milanino, sarà chiusa sia dal lato di via Rodari che da quello di via Ansalone.

La scelta

“La decisione è maturata per motivi di sicurezza a seguito di atti vandalici – fa sapere l’amministrazione cormanese -. L’obiettivo è la riapertura nel tempo più breve possibile con migliorate condizioni di sicurezza. Rimane comunque attivo il passaggio pedonale in corrispondenza della stazione ferroviaria”.

Le polemiche

Una notizia che ha suscitato molte polemiche, soprattutto a Cormano dove quel passaggio è fondamentale. “L’ho vista distruggere giorno dopo giorno – dice un residente -. Prima è stato reso inutilizzabile l’ascensore, che è indispensabile per chi non può fare le scale. Poi, via via, hanno sporcato, imbrattato e rotto tutto il resto”. Già nell’agosto 2021 la Giunta Magistro parlava della necessità di studiare “soluzioni per riuscire a trasformare una criticità in un’opportunità per i cittadini, riportando il sovrappasso a essere una struttura utile e fruibile e non più luogo di degrado”.

Obiettivo facile

Terra di nessuno per anni, non esisteva nessuna convenzione tra Cormano e Cusano, firmata solo nel 2021. Tuttavia, gli atti vandalici sono rimasti e, già da tempo, quell’area è stata presa d’assalto da baby gang che si spostano tra le due città. Un fenomeno che aveva portato la scorsa estate lo stesso sindaco Luigi Magistro a scrivere una lettera al Prefetto, chiedendo aiuto. “Intanto si chiude, così non è più terra di nessuno. Dopo un anno cosa si è studiato? I giovani, che non hanno alcun tipo di punto di incontro e aggregazione, andrebbero inclusi con progetti educativi. Al netto che ci sono tante criticità rispetto al tema sicurezza e vandalismi: in queste settimane sono stati sradicati i citofoni da diversi condomini in più quartieri”, rivelano i cormanesi.

Serrande

“Si è deciso di chiudere dopo gli ingenti danni provocati dagli ultimi atti vandalici di sabato scorso – spiega il sindaco di Cusano Valeria Lesma -. Nei prossimi giorni verranno installate delle serrande temporizzate, che chiuderanno automaticamente la passerella nelle ore notturne per poi riaprire al mattino”. Una serrata notturna per preservare la struttura. “Dopo le serrande verranno installate anche alcune telecamere. Dopo decine di interventi di ripristino degli ascensori, di pulizie straordinarie e ripetute manutenzioni, ci auguriamo che questa soluzione, condivisa con il sindaco Luigi Magistro, possa ridare decoro e sicurezza a questa infrastruttura”. Poi il j’accuse di Lesma. “Esistono persone, sprovviste del benché minimo senso civico, che traggono divertimento dalla distruzione e dal danneggiamento di beni che appartengono a tutti, costringendo purtroppo i Comuni a interventi straordinari come questo”. Il collegamento pedonale tra Cormano e Cusano Milanino resta sempre possibile attraverso il sottopasso di via Marconi, così come, soprattutto per gli utenti di Ferrovie Nord, attraverso il sottopasso della stazione.