"Chiudere i campi". Ma è lite Granelli-centrodestra

Chiudere i campi rom. Da sinistra e destra arriva lo stesso messaggio, ma la polemica politica non manca. L’assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli, esponente del Pd, dopo gli arresti nel campo nomadi di via Bonfadini commenta: "Questo intervento conferma la linea che dal 2012 il Comune sta perseguendo con la chiusura dei campi rom, che siano essi autorizzati o abusivi. Ormai ne sono stati chiusi più di 12".

Granelli aggiunge che "il modello del campo non aiuta l’integrazione e purtroppo favorisce l’illegalità. Per questo noi siamo per chiudere questi luoghi, perseguire chi commette e vive di reati, permettere a chi vuole costruirsi un percorso di integrazione nella legalità". L’assessore, infine, risponde già ai prevedibili attacchi provenienti dall’altro fronte politico: "In questi anni e in precedenza ho sentito molti proclami, ma solo queste giunte Pisapia e Sala hanno scelto e agito con determinazione, contrastando illegalità e sostenendo integrazione". Il centrodestra, intanto, attacca la Giunta Sala. Il primo affondo arriva dall’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa (Fdi): "Ma la Giunta di centrosinistra quando smetterà di elargire soldi pubblici senza valutare la reale utilità di ulteriori investimenti destinati ad un’integrazione improbabile? Le dieci misure cautelari effettuate dalla Polizia locale nel campo di via Bonfadini forse spingeranno ad una riflessione". L’europarlamentare e commissario cittadino della Lega Silvia Sardone rincara la dose: "La notizia che nove rom del campo di via Bonfadini arrestati non ci stupisce più di tanto. Viste le decine di carcasse di auto date alle fiamme nella strada che porta all’insediamento, diciamo che non serviva così tanto tempo prima di capire che ci fosse qualcosa che non andava. Ma meglio tardi che mai… Ora si proceda alla chiusura definitiva del campo e alla demolizione delle villette sorte negli anni, anche in maniera abusiva".

Il deputato di FdI ed ex vicesindaco Riccardo De Corato, infine, nota: "Io denuncio da anni che in questi campi rom vivono borseggiatrici, ladri, criminali, spacciatori, delinquenti e malviventi. Questo insediamento andava sgomberato da tempo".

