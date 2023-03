Chiude l’ultimo sportello di banca, è polemica

Chiude l’ultimo sportello di banca presente sul territorio. Prosegue la desertificazione dei servizi, comune a molte realtà della provincia e scoppia la polemica. Le opposizioni accusano l’amministrazione comunale di scarse azioni per tenere sul territorio servizi e attività commerciali. Ma il sindaco Costanzo non ci sta. Insieme Oltre lista civica di opposizione ha pubblicato sulle pagine social locali un post che evidenzia come Pieve rischi di perdere l’unica banca presente sul territorio facendo anche un paragone con i comuni vicini che con un numero simile di residenti o un numero di residenti inferiori abbiano più banche sul territorio: Opera ha sei agenzie e Locate 4. "E lo sapete perché gli istituti bancari lasciano un territorio - domandano quelli della lista Insieme Oltre -? Perché è morente, non è in crescita, non è fiorente. L’assenza di banche in un comune è un fortissimo indicatore sociale ed economico". Sulla vicenda è intervenuto anche Roman Vasile, consigliere comunale di Forza Italia che per tutelare i correntisti dell’agenzia che starebbe per chiudere ha chiesto un incontro fra le parti. Dura la posizione del sindaco Pierluigi Costanzo: "Noi lavoriamo seriamente e siamo già in contatto con la banca per verificare degli spazi di azione, per chiedere informazioni e ribadire l’importanza dello sportello bancario sul territorio. Resta il fatto che se hanno deciso di chiudere la filiale lo fanno in maniera unilaterale e in assoluta autonomia, quindi l’Amministrazione può fare ben poco e soprattutto non ne ha alcuna responsabilità". Se Pieve rischia di perdere l’unica banca presente sul territorio ha però conquistato altri servizi fondamentali. Negli ultimi tempi sul territorio sono tornati servizi come il distributore di carburanti, inaugurato pochi mesi e atteso da anni dai cittadini. E ancora più importante è stato realizzato in piazza Puccini il polo sanitario per i medici di base che ha consentito di tamponare inizialmente e risvoltare poi il problema dell’emorragia dei medici di base sul territorio.

Massimiliano Saggese