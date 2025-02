Chiude il Centro giovanile: "Cancellato un punto di riferimento"

Il Comune chiude il Centro giovanile di via Bertarini, famiglie e ragazzi in rivolta a Carugate. L’opposizione organizza un incontro con il sindaco, ma Luca Maggioni tira dritto. "Tutto da ripensare, dice il primo cittadino che promette di riaprire nei prossimi mesi con qualcosa di nuovo. Durissima la minoranza, "un altro punto di riferimento cancellato. Qui sono cresciute generazioni di giovani - sottolinea Fabio Pizzul di Carugate Attiva - qui in tanti hanno trascorso momenti importanti della propria vita soprattutto da adolescenti. Avere un posto fisico, a cui sentire di appartenere, pubblico, gratuito, è una parte fondamentale di questo servizio, è un bene che sarebbe da proteggere e promuovere, ma questa Amministrazione va nella direzione opposta". "Una proposta che aveva perso smalto dopo 25 anni e un passato glorioso che tutti sappiamo, ma che adesso ha bisogno di nuova linfa", replica Magioni. Il Comune pensa anche a un’altra sede, "ai ragazzi chiediamo di scommettere sulla nuova formula che avrà un pilastro negli spazi all’aperto e in quelli sportivi". "Ci siamo trovati davanti al fatto compiuto - chiarisce Francesco Galli, segretario cittadino del Pd -. Senza Epicentro, la città non avrà più uno spazio dedicato ai ventenni. Già ora la fascia 11-14 è scoperta, prima c’era il Covo, ma la Giunta Maggioni aveva chiuso anche quello e l’alternativa non ha funzionato. Risultato: l’offerta è scomparsa del tutto". "Le politiche giovanili dovrebbero essere al centro dell’agenda politica di un’Amministrazione e non ai margini come succede da anni . rincara Gabriele Ciserani di Carugate in Movimento -. Più volte in consiglio abbiamo sollecitato a investire più risorse in questa direzione ma senza alcun riscontro". "Avremmo preferito non interrompere le attività, ma a breve riprenderà tutto, e rinnovato", garantisce il sindaco. Genitori e figli lo aspettano al varco. Barbara Calderola