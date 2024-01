"Chiesta proroga ma nessun taglio ai fondi disabili"

"Non ci sarà nessun taglio al sistema della non autosufficienza, la dimostrazione è che le risorse complessive sono aumentate rispetto all’anno scorso ed è aumentata per il 2024 la compartecipazione regionale", assicura l’assessora regionale alla Famiglia Elena Lucchini, rispondendo (dopo tre giorni) all’allarme lanciato da diverse associazioni per la tutela dei disabili il 30 dicembre per la delibera di Giunta che, due giorni prima, aveva recepito il Piano nazionale non autosufficienza. Il quale, conferma Lucchini, "stabilisce una rimodulazione con un graduale passaggio dagli attuali trasferimenti monetari all’erogazione di servizi" con "l’obbligo", per la Lombardia, di impiegare così "il 15% dei fondi di provenienza statale" da quest’anno. Le associazioni denunciano la conseguente riduzione dei contributi per i caregiver familiari da giugno 2024 e l’incertezza sull’organizzazione dei servizi che dovrebbero sostituirli.

Per il 2024, spiega Lucchini, la Regione ha già approvato l’aggiunta ai fondi statali per la disabilità grave e gravissima di "13 milioni dal Fondo sanitario regionale e 14 milioni di risorse proprie, con un impegno per 3,5 milioni ulteriori per la misura B1 votato col bilancio di previsione". L’assessora conferma d’aver scritto alla ministra del Lavoro Marina Calderone per chiedere "una proroga, al fine di consentirci una più attenta e rispettosa messa a terra della riforma. Per questo abbiamo previsto un periodo di 5 mesi (fino a giugno, ndr) in cui i cittadini continueranno a fruire del contributo come nel 2023, in attesa della risposta". Infine, Lucchini respinge l’accusa dell’Aisla: "Abbiamo sempre coinvolto le associazioni delle persone con disabilità e le loro famiglie".

Gi. Bo.