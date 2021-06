Milano - Da oggi, giovedì 10 giugno, ha aperto ufficialmente i battenti a Milano il Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café. Uno spazio di caffetteria e ristorazione nato dall'incontro tra Nespresso e il mondo della nota influencer e imprenditrice digitale. Il progetto è stato svelato ieri, alla presenza della stessa Ferragni, questa mattina l'apertura al pubblico. Il Temporary Cafè si trova al numero 1 di piazza del Carmine, nello storico quartiere a Brera, non lontano dal Duomo e dal Castello Sforzesco. Il locale resterà aperto da oggi al 18 luglio, dalle 10.30 alle 24. Uno spazio, dove è impossibile non riconoscere lo stile della blogger, espresso con i colori rosa, beige e azzurro e l'iconico occhio di Chiara Ferragni brand, affiancato dal monogramma Nespresso. Nel locale gli amanti del caffè sarà possibile per 45 giorni fare colazione o pranzo, ma anche fermarsi per l'aperitivo e per cena. Per la presentazione, l'influencer più amata d'Italia, ha avuto accanto a sé anche le sorelle Francesca e Valentina e la mamma Marina Di Guardo, come testimoniato dagli scatti del seguitissimo profilo Instagram della blogger.

Ecco dove si trova e come è il temporary cafè di Chiara Ferragni



L'offerta del locale include piatti mediterranei e club sandwich, ma anche pietanze preferite da Ferragni o ricette create da lei per l'occasione, come il caffè espresso con ghiaccio e latte di cocco, zucchero rosa e marshmallows. 'Immancabile l'attenzione alla dimensione social. 'Abbiamo anche i cappuccini personalizzati, così colorati da risultare i più ''instagrammabili'' al mondo'', ha aggiunto. ''Fin dall'adolescenza il rituale del caffè ha sempre fatto parte della mia vita — ha raccontato Ferragni — non solo per il gusto ma per come accompagna le mie mattine, per me è sinonimo di qualità della vita e vivendo a Los Angeles ho imparato ad apprezzarlo anche in altre versioni come il 'coffee to go' o quello lungo''. Infine la scelta dello spazio. ''Conoscevo questa location e l'idea era quella renderla ancora più green — ha aggiunto Ferragni — portando le piante nella piazza e creare un posto un po' meno visto a Milano, arricchito con la nostra vena pop e il nostro colore; un posto dove le persone possono rilassarsi con le persone che amano o prendere il 'coffee to go' quando sono di fretta''.

Durante l'inaugurazione della caffetteria con allestimento temporaneo ispirato alla collaborazione tra la fashion blogger e l'azienda svizzera Chiara Ferragni ha ricordato l'importanza dell'empowerment femminile: "In Italia c'è ancora molto da fare, le donne hanno sempre più colpe e meno meriti: è una rivoluzione che sta iniziando adesso, soprattutto in Italia, ma siamo sulla giusta via per far sì che questa sia una vera rivoluzione femminile, e che tutti si rendano conto che siamo pari agli uomini in tutto e per tutto, e ci meritiamo dunque le stesse condizioni''. . ''Nel mondo c'è ancora troppa disparità di genere e sono fiera di appoggiare questa battaglia — ha sottolineato Ferragni — trovo sbagliato che una donna non possa guidare un'azienda e io, che ne guido due, sono la prova vivente che è possibile''. ''Siamo in momento storico in cui le cose stanno cambiando — ha concluso l'imprenditrice — però dobbiamo crederci noi per prime''.