Cesate (Milano), 27 settembre 2019 - Grave incidente stradale a Cesate, in provincia di Milano. Un 25enne è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi con ferite che lasciano supporre possa essere stato investito da un'auto. È stato soccorso attorno alle 15 in via Giordano. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri della compagnia di Rho, il giovane sarebbe stato travolto da una vettura che è scappata senza prestare aiuto. Ci sarebbero anche testimoni che hanno visto un'auto sfrecciare in quel punto. Ancora da accertare l'identità del ferito.

