Cesate, torturavano e umiliavano i disabili psichici a loro affidati: sei condanne fino a 4 anni

Hanno maltrattato, umiliato e punito in modo disumano nove persone con disabilità psichiche. Per questo sono stati condannati con pene fino a quattro anni di carcere sei persone tra, operatori, responsabili e custodi della cooperativa sociale “Sogno verde”, che gestiva la comunità di via Dante Alighieri a Cesate, in provincia di Milano.

È questo l’esito del processo chiuso con rito abbreviato – e quindi con pena ridotta di un terzo – svoltosi davanti al giudice dell’udienza preliminare di Milano Alessandra Di Fazio. I lavoratori della cooperativa erano imputati per maltrattamenti ed esercizio abusivo di una professione e alcuni di loro erano finiti agli arresti domiciliari già nell’aprile del 2021. La sentenza emessa martedì 17 ottobre ha condannato tutti gli imputati.

Secondo quando emerso in sede processuale e nel corso delle indagini coordinate dal pubblico ministero Rosaria Stagnaro, all’interno della comunità era stato instaurato un sistema basato principalmente sulla paura, sulle punizioni corporali e psicologiche e sulla violenza verbale.

Gli inquirenti hanno dimostrato che le vittime hanno subito angherie di ogni genere, come percosse, getti di acqua fredda, oggetti scagliati addosso e insulti costanti. Per costringerli a stare seduti a tavola in posizione perfettamente eretta, sempre secondo le accuse, gli operatori del centro li avrebbero costretti a mangiare con bastoni infilati nella cintura e una bandana legata alla testa.