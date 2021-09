Cesano Boscone (MIlano) - Un italiano di 57 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Cesano Boscone, in provincia di Milano, dopo che la polizia lo ha trovato in possesso di 4mila euro in contanti e 60 chili di droga, tra hashish e marijuana. L'uomo non ha precedenti penali e dovrà rispondere del reato di detenzione per spaccio.

La squadra investigativa del Commissariato Lambrate, analizzando il giro di spaccio delle sostanze stupefacenti nella zona e nei limitrofi comuni, ha individuato l'uomo in zona Lambrate sabato 18 settembre. Dopo una serie di servizi di pedinamento, i poliziotti di via Maniago hanno bloccato l'uomo a San Donato Milanese sottoponendolo a un controllo.

Il 57enne portava 4.000 euro contanti, un mazzo di chiavi con un telecomando per l'apertura di cancelli e due telefoni cellulari. Dopo alcuni accertamenti, le forze dell'ordine si sono dirette a Cesano Boscone: qui gli agenti sono entrati in uno stabile con diversi box e in quello di pertinenza dell'uomo hanno rinvenuto 42 buste sottovuoto di marijuana del peso complessivo di 37 chili e diversi panetti di hashish per un totale di 23 chili.