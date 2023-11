Certificazione delle competenze all’"anno zero"

Nappo*

Sinteticamente la certificazione delle competenze è un processo formale e informale di valutazione e di valore: lo scopo è quello è riconoscere ufficialmente le acquisizioni di una persona. Esistono vari modi per preparare una persona a svolgere una determinata professione eo per attestare il patrimonio di specifici livelli di conoscenze e di saperi. Il metodo tradizionale per tantissimi anni è stato l’apprendistato che presuppone però un’assunzione. Nella società moderna si è diffusa, invece, la possibilità della frequenza di un corso di studi in una scuola pubblica o privata accreditata con un esame finale. Sappiamo, però, che questo è un apprendistato incompleto perché in concreto le persone imparano anche in maniere altre e differenti.L’idea di base della convalida dell’apprendimento acquisito al di fuori dei percorsi di studio formali è mettere a punto strutture per certificare e dare valore sociale tramite il rilascio di un documento avente valore legale a livello europeo. La certificazione delle competenze acquisite in ambiti formali e informali è stata promossa dalla raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012. In Italia lo sviluppo dei servizi di certificazione delle competenze è avvenuto, purtroppo, in modo limitato e su base regionale. Il risultato è che al momento ogni regione ha un proprio repertorio delle qualifiche professionali, una propria normativa per la certificazione. Non c’è un riconoscimento automatico delle qualifiche tra regioni diverse e inoltre nella maggior parte delle regioni italiane il sistema di certificazione delle competenze non è pienamente operativo. Le uniche regioni in cui un cittadino può rivolgersi a un soggetto autorizzato a chiedere la certificazione delle competenze sono la Lombardia e l’Emilia-Romagna. La certificazione ha certamente dei vantaggi per la società ma non può essere cosa di poche regioni o non avere una validità nazionale ed europea.

*Direttore Scuola Freud