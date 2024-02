Cernusco, incendio in via Don Sturzo: due intossicati e numerosi evacuati

Cernusco sul Naviglio (Milano), 26 febbraio 2024 - A Cernusco sul Naviglio è divampato un incendio nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio dall’interno di un appartamento al sesto piano: fumo, evacuati e intossicati nel quartiere delle case popolari di via don Sturzo a Cernusco sul Naviglio.

Nell'alloggio andato a fuoco nel pomeriggio, abitato da una famiglia con bimbi piccoli, fortunatamente al momento del rogo non c'era nessuno. Il bilancio, comunque pesante, è di numerosi evacuati: due famiglie sono fuori dalla propria abitazione per inagibilità probabile delle loro case. Inoltre ci sono alcuni intossicati, due dei quali sono stati condotti per accertamenti all'ospedale di Cernusco: un residente, che quando si è reso conto dell'incendio ha disperatamente bussato alla porta dei condomini inalando fumo e lo stesso comandante della stazione dei carabinieri, luogotenente Pier Giuseppe Palmeri.

Palmieri ha sfidato il fumo e il pericolo per verificare che all'interno dell'appartamento a fuoco non vi fosse nessuno e che il resto dei residenti si fosse portato al sicuro. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio, per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco. L'allarme è partito quando, poco dopo, il fumo nero si è diffuso sulle scale e ha invaso gli appartamenti accanto. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, personale del 118, Carabinieri e Polizia Locale.