Cernusco sul Naviglio, 600 bambini iniziano l'estate con i Centri Estivi"

"Buona estate a tutti i bambini che iniziano una delle attività proposte nella nostra città per questi mesi che ci traghettano dalla fine della scuola all’inizio del nuovo anno". Il sindaco Ermanno Zacchetti e il suo vice Marco Erba hanno accolto i 600 ragazzi iscritti ai Centri estivi di Cernusco al plesso in via don Milani. Qui come altrove non è la sola proposta per queste settimane che precedono il rientro fra i banchi, c’è anche l’oratorio feriale con il quale "come sempre l’amministrazione ha stretto una collaborazione". Gli amministratori sottolineano il ruolo degli educatori, "giovani che si prendono cura di giovanissimi, davvero una bella immagine". Anche sul Naviglio l’organizzazione del servizio ha l’obiettivo di dare una mano ai genitori impegnati al lavoro fino alle ferie a scuole chiuse, "è una proposta all’insegna del tempo di qualità".

Bar.Cal.