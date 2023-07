Cernusco, Attitude Cernusco vince l'oro alla Dance World Cup

Dance world Cup, 50 paesi, 7.500 partecipanti, le ragazze dell’Attitude Cernusco vincono l’oro in Portogallo, si sono imposte su 18 concorrenti di altre nazioni nella categoria senior neoclassico. Un risultato storico, la medaglia più pesante per la specialità è stata assegnata all’Italia solo altre due volte in passato. Sul podio sono salite Viola Cerutti, Lili Moshi, Isabel Mucodemi, Sofia Nardella, Michela Totaro e Ilaria Sardi. La gara all’Altice Forum di Braga e poi il gala finale al Teatro Circo con tutte le altre prime dell’edizione. "Un risultato che ci riempie di orgoglio e che ci ripaga di tanti sacrifici – dice Letizia Benelli, direttrice della scuola –. Per molte danzatrici la preparazione ha coinciso quella per l’esame di maturità". La soddisfazione è doppia, "abbiamo partecipato solo grazie al sostegno delle famiglie e di un piccolo sponsor".

Bar.Cal.