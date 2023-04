Cerimonia alla Novelis: "Difendiamo il dono di pace e democrazia"

Il 25 aprile è domani ma a Pieve la festa della Liberazione si ricorda qualche giorno prima, in una fabbrica, la Novelis dove grazie ai lavoratori, ai sindacati e alla stessa azienda, anni addietro è stato realizzato un monumento ai caduti. "Ringrazio la rappresentanza sindacale unitaria e l’azienda Novelis per questo momento importantissimo di ricordo e commemorazione – spiega il sindaco Pierluigi Costanzo alla suo primo 25 aprile con la fascia tricolore –. Ormai è tradizione che la festa della Liberazione a Pieve inizi proprio da Novelis e dai suoi lavoratori, da questo prato, dai nomi dei caduti per la libertà incisi su questo monumento commemorativo. Questi nomi ci parlano ancora oggi di valori come la democrazia, la libertà, valori che spesso diamo per scontati e invece ancora vacillano: sono passati 14 mesi da quando in Ucraina, un Paese a noi vicino, è scoppiata una guerra che ancora una volta ha fatto ripiombare tutti noi nell’angoscia della minaccia bellica. Questo deve farci riflettere su come sia necessario rinverdire il profondo significato della resistenza e onorare coloro i quali hanno rischiato o perso la vita per permetterci di vivere nella pace". Particolare il ricordo delle vittime di infortunio sul lavoro, una guerra quotidiana che insanguina l’Italia. "L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" recita l’articolo 1 della nostra costituzione: e allora chi ne ha il potere onori la volontà dei padri costituenti creando lavoro e si impegni a garantire che questo sia dignitoso e soprattutto sicuro, perché purtroppo ancora nel 2023 ci troviamo a fare i conti con un numero di morti sul lavoro fuori controllo che non può essere tollerato, ci troviamo a dover ricordare due operai morti lavorando a pochi chilometri da noi, al Golf di Noverasco. Il lavoro non può in nessun caso diventare una trappola mortale". Domani Pieve celebrerà il 25 Aprile con la consegna delle targhe Gemelli.

Massimiliano Saggese