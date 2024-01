Cercansi nonni vigili volontari per far attraversare i bambini

Cercasi volontari per diventare nonni vigili. Il nuovo anno si apre con l’appello del gruppo cittadino che si occupa soprattutto dell’importante vigilanza degli attraversamenti pedonali davanti ai cancelli delle scuole elementari del territorio bressese, negli orari di entrata e di uscita dei bambini e delle bambine. Ora, i volontari iscritti sono arrivati a 20 e tutti hanno seguito un corso di formazione tenuto dalla Polizia locale di Bresso: "Stiamo cercando nonni e nonne per questo servizio che, gratuitamente, svolgiamo con assiduità sulle strade di fronte ai plessi scolastici della città - spiega Giovanni Mazza, presidente e coordinatore dei nonni vigili bressesi -. Vogliamo garantire la nostra presenza continuativa anche davanti alla elementare tra via Marconi e via Simone de Gatti: per questo l’adesione di nuovi volontari al progetto sarebbe davvero fondamentale". Per chiedere informazioni e per diventate nonni vigili, basta recarsi all’Ufficio relazioni con il pubblico al piano terra del palazzo municipale di via Roma 25 o chiamare il numero telefonico: 02.61455314. G.N.