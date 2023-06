Cormano, centrosinistra unito aspettando le elezioni

Cormano (Milano) – Nasce la coalizione di centrosinistra per Cormano 2024. A poco meno di un anno dalle Amministrative, si costituisce il fronte democratico e progressista, unendo le forze politiche del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. Ben 5 tra partiti e civiche locali si sono organizzati in un progetto politico condiviso: il Partito democratico, il M5S, l’Alleanza Verdi-Sinistra, la civica Cormano per Alessandro Milani e la lista civica cormanese Cultura, Ambiente e Diritti.

Dopo un percorso di 6 mesi, “fatto di condivisione, ascolto e confronto, abbiamo siglato l’accordo che vedrà le forze politiche e civiche del centrosinistra unite alle elezioni amministrative del 2024 – scrivono i rappresentanti della coalizione in un comunicato congiunto – Siamo coscienti di essere davanti a una sfida difficilissima, ma soddisfatti che oggi a Cormano ci sia un’alternativa a un governo di destra".

Il centrodestra è al governo della città dal 2019. Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra sarà scelto tra pochi mesi: sarà "una coalizione unita che lavorerà per creare un progetto politico che ha l’obiettivo di ritornare a una Cormano realmente inclusiva e democratica, in cui i temi dell’ambiente e dei diritti civili e sociali saranno dei perni del programma elettorale" concludono i rappresentanti della coalizione.