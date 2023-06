Centrosinistra, Sala bacchetta Schlein "Non c’è nessuno in grado di unire"

La prima, anche se il sindaco Giuseppe Sala non la nomina mai, sembra una stoccata alla segretaria del Pd Elly Schlein (nella foto): "Oggi non c’è nessuno che a livello nazionale ha la forza per chiamare tutti i possibili protagonisti del centrosinistra attorno al tavolo. I 5 stelle sono nel centrosinistra? Boh. Renzi e Calenda tanto meno. Nessuno ha la statura politica e morale a livello nazionale che chiamare tutti intorno al tavolo per costruire un’alternativa". Il primo cittadino si presenta al convegno dei civici di Franco D’Alfonso al Circolo El Salvadanée di via De Amicis e avanza un’analisi severa sulla sconfitta del centrosinistra alle Comunali. "Tra FI e FdI c’è una differenza enorme ma io non mi illuderei tanto che il Governo Meloni cada perché litigano tra di loro – continua Sala –. Non penso che crolleranno per dissidi politici. Continueranno a litigare e a fare le cose più visibili rispetto a quelle più utili per il Paese, ma continueranno a stare insieme. Noi invece chi siamo? Non accontentiamoci di un Pd che arriva al 23% ma poi continuiamo a perdere, non è un grande successo. Di fatto quando i sindaci delle grandi città di centrosinistra hanno vinto erano personalità in grado di raccogliere tutto dietro il loro vessillo".

M.Min.