Centrodestra, acque agitate. Ora arriva il commissario

Acque agitate nel centrodestra, dopo le settimane di fuoco delle dimissioni di un assessore e delle scintille a distanza fra sindaca e presidente del consiglio comunale dalla Regione arriva il commissario elettorale targato Forza Italia: è l’assessore Gianluca Comazzi, a lui il compito, nei prossimi mesi, di sovrintendere per il partito alle trattative politiche in vista del voto. Scelta non casuale: Comazzi era stato il più votato a Cassina alle regionali dello scorso anno. L’obiettivo è quello del centrodestra unito. Ma la partita è ancora quanto mai complessa: la grande spaccatura è infatti con Fratelli d’Italia, ancora in minoranza in consiglio comunale, che ha già ufficializzato il no a una ricandidatura della sindaca uscente Elisa Balconi e lavora a un’alternativa. L’endorsement ufficiale per Balconi, invece, è arrivato nei giorni scorsi dal suo partito, la Lega Nord. A seguito di un incontro alla presenza dei vertici provinciali e locali del Carroccio la Lega provinciale ha formalizzato l’appoggio alla ricandidatura. "Dopo gli eventi che hanno animato la vita politica di questa Amministrazione - così i partecipanti all’incontro in una nota successiva - ci è sembrato giusto trovarci per constatare di persona quale fosse la situazione e individuare le azioni da attuare per il bene della città. La situazione dell’Amministrazione è tranquilla, si può finire il buon lavoro prima delle prossime amministrative. La fiducia a Elisa Balconi è riconfermata". L’arrivo di Comazzi a titolo di “commissario” avrebbe per alcuni anche l’obiettivo di tenere sotto controllo la più eminente forzista cittadina, la presidente del consiglio comunale Eliana Capizzi che proprio nelle scorse settimane aveva espresso critiche nei confronti di una sindaca eccessivamente protagonista. Ma così proprio Capizzi dopo la nomina: "Accolgo con estrema fiducia la nomina a commissario elettorale dell’assessore Gianluca Comazzi; lo reputo un amico, oltre che un valido amministratore, e per questo ho avuto il personale piacere di sostenerlo in varie campagne elettorali. Concordo appieno con lui laddove evidenzia la necessità di un centrodestra unito per il quale sto lavorando da mesi".